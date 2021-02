Giovedì 4 febbraio 2021, dopo un anno di segnalazioni ad ogni ente animale e alle forze dell'ordine, sono stati sequestrati dozzine e dozzine di animali (cocorite, fagiani, conigli di più razze, uccelli in genere) tenuti in decine di gabbie all'interno di un appartamento in corso Europa.

Il soggetto era già noto (secondo quanto riferiscono i vicini ndr.), da anni alleva e rivende animali di ogni sorta, dall'allevamento abusivo di beagle a Pareto, a quello di fagiani e conigli in via Redipuglia.