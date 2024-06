La segnalazione: brandine nelle aule, sporcizia e sanitari smontati dopo le elezioni

Problemi nelle aule al rientro in alcune classi di scuole adibite a seggio per le Elezioni Europee che si sono svolte anche a Genova nel fine settimana dell'8 e 9 giugno 2024. A segnalare i disagi alla nostra redazione sono alcuni genitori e insegnanti. In particolare hanno scritto alla redazione da due delle scuole dell'Istituto Comprensivo Borgoratti-San Martino.

Alla secondaria Boccanegra di piazza Remondini martedì 11 giugno erano in programma gli scritti di italiano, sono iniziati più tardi. All'interno dell'aula erano ancora presenti brandine per dormire, una insegnante spiega alla redazione che situazioni simili si erano verificate già in altre tornate elettorali.

Genitori inferociti invece alla scuola dell'infanzia Perasso di salita superiore della Noce perché i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni non potevano entrare al mattino a causa delle aule ancora da pulire e sistemare tra cartelloni con le liste ancora appesi e sporcizia. Una mamma spiega: "Sconfortante arrivare a scuola alle 7:45 e scoprire che la bambina non può entrare all'orario stabilito perché le aule non sono state ancora pulite, qualcosa tra vigilanza e lavori non ha funzionato, questo ha creato disagio a chi doveva andare a lavorare".

Problemi, infine, segnalati alla scuola dell'infanzia di Bavari con alcuni sanitari smontati nei bagni.