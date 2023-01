Riscaldamento guasto, genitori occupano la scuola

Via Vittorino Era · Sturla

Via Vittorino Era · Sturla

Dall'inizio del periodo più freddo di questo anno scolastico la centrale termica della scuola Ettore Vernazza di Sturla funziona a singhiozzo. Centinaia di bambini tra i 6 e gli 11 anni da tempo sono costretti a fare lezione al freddo senza che il Comune o Iren risolvano in modo definitivo il problema, che ad oggi è ormai diventato insostenibile.

Stamattina (24 gennaio 2023 ndr.) è in corso l'occupazione dell'istituto scolastico da parte di genitori, che hanno tenuto fuori i loro bambini. L'intervento di Iren, carente, non è sufficiente a rendere stabile e continuo il servizio per il quale tutti i genitori pagano con le proprie tasse.

Alle 8 di mercoledì 25 gennaio si terrà un nuovo presidio dei genitori.