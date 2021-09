"Sanzione per mancato pagamento parcheggio nelle linee gialle, che l'indomani diventano blu"

Gallery





Vorrei rendere nota una sgradevole esperienza con Genova Parcheggi, avuta nella settimana durante il Salone Nautico. Accade che, come quasi tutti i giorni, non riuscendo a posteggiare regolarmente in via di Francia, ho lasciato in sosta la mia vettura in uno spazio di un cantiere delimitato solamente da segnaletica provvisoria orizzontale (strisce gialle), senza che intralciasse niente o nessuno (foto 1 allegata).

Sottolineo che sono mesi in cui si vedono auto posteggiate in quella piccola zona definita solamente da strisce gialle e vecchie strisce blu cancellate; pertanto impensabile che fossero posteggi a pagamento. La sera del giorno 17/9 ho trovato un avviso di mancato pagamento (codice fuori orario) sulla mia vettura e ho notato che anche un'altra auto posteggiata dietro alla mia, aveva lo stesso avviso. Quest'ultima posteggiata addirittura dove non era presente nessun tipo di segnaletica orizzontale.

Ci si poteva aspettare un qualsiasi tipo di contravvenzione, ma certamente non un mancato pagamento di un posteggio non esistente! Dopo aver fatto presente il fatto all' ufficio di Genova Parcheggi S.p.A, sono stato invitato a pagare la "multa", perché da controlli da loro effettuati, risulterebbe che quella zona, non sia assolutamente cantiere, ma posteggi loro a tutti gli effetti.

Neanche 24h dopo (come da foto in allegato) veniva cancellata la segnaletica provvisoria di cantiere e tracciata quella blu di posteggio. Ora... non sono i 10 euro di mancato pagamento, ma il modo di operare che non mi sembra affatto trasparente e corretto, anzi... Tutt'altro.