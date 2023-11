Rottweiler smarrita a Sant'Ilario

Quasi trecento condivisioni in poco più di tre ore. È quanto fatto registrare da un post in cui l'autrice chiede aiuto per ritrovare una femmina di rottweiler, smarrita nel levante genovese.

"È scappata sabato mattina (4 novembre 2023 ndr.) e non è più tornata in zona Sant'Ilario. Se qualcuno l'avesse vista prego di contattare a questo numero 340 4281310". Così si legge nel post.

Per il momento non sono disponibili altre informazioni, in particolare per quanto riguarda l'indole del cane e la presenza di microchip, collare o medaglietta. In caso di avvistamento si consiglia di contattare il numero sopra indicato.