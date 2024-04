La segnalazione: Sampierdarena invasa dalla spazzatura

Gallery



La segnalazione di un lettore di Genova Today.

"La sporcizia di Sampierdarena parte dalla maleducazione dei cittadini e passa attraverso la mancanza di un adeguato servizio di pulizia delle strade e ritiro dei rifiuti. Sento tante persone lamentarsi, ma non si fa mai niente di concreto. Io raccolgo la spazzatura buttata per strada nella mia via per ritrovarla sporca il giorno dopo. Per strada si trova di tutto: da cartacce e sacchetti di plastica, ad avanzi di cibo, rifiuti ingombranti abbandonati dai bidoni e cacche di cane. Possibile che non si possa migliorare questa situazione e si abbandoni così un quartiere al suo degrado?"