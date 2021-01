«In Rsa mi hanno salvato dal covid»

Sono Emma, ho 82 anni e sono appena tornata a casa dalla Rsa Lanza del Vasto di Sestri Ponente, dove sono stata curata e salvata dal covid-19.

Desidero ringraziare il personale tutto: medici, in particolare il Dr Golgo a me molto vicino, infermieri e operatori per come sono stata curata e assistita. Il loro modo di curarmi è andato oltre la professionalità, lo hanno fatto con tanta dedizione e trasporto da non farmi pesare il mio grave stato di salute.

Vi sono riconoscente e vi ricorderò sempre con affetto e simpatia. Emma Valieri (per voi Valery)