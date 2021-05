Aiutatemi a cercare Paola Bassi

Cerco un'amichetta dell'infanzia. Ai tempi viveva a Genova Pegli. La foto è stata scattata alla Colonia Alpina Ferrante Aporti a Nava in provincia di Imperia nell'anno 1971 o 1972. Io e la mia amica siamo quelle che si tengono per mano in piedi sulla sinistra.

Di lei ricordo che era nata nel 1959. Ho cercato su Facebook ma non la trovo e penso non sia presente. Aiutatemi a trovare almeno una traccia da seguire....conoscenti...parenti.

Io mi chiamo Giuseppina a sono nata ed ho vissuto a Sanremo. Ora vivo a Torino e ho 60 anni. Grazie