"Regioni d'Europa", l'evento in piazza Caricamento

È iniziata con un bagno di folla la manifestazione Regioni d'Europa che con circa 100 espositori internazionali ha invaso piazza Caricamento con i colori e i sapori di tutta Europa.Pasticceri francesi esperti nella produzione di macarons, bancarelle spagnole al profumo di churros, brezel tedeschi da innaffiare con pinte di birra, ma anche le delizie e l’artigianato del nostro Paese, da nord a sud: questi sono solo alcuni esempi delle bancarelle che troverete a Genova in occasione di Regioni d’Europa.

L'evento proseguirà fino alla tarda sera di lunedì 18 aprile con operatori provenienti da Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Repubblica Ceca, Spagna, Scozia, Ucraina e ospiti internazionali come Argentina, Brasile e Messico.

"Grazie al presidente Toti per il tempo che ci ha dedicato, apprezzando la manifestazione. Prosegue il nostro percorso di valorizzazione dell'artigianato e dell'enogastronomia europea ed internazionale. Genova è una splendida location". Queste le parole di Fabrizio Errico, rappresentante di Apeca Milano, associazione che promuove ed organizza l'importante tour.

Nella tarda mattinata di venerdì infatti una delegazione ha omaggiato Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti con le eccellenze che si potranno trovare e degustare durante la manifestazione. Tra queste la famosa e delicata torta Sacher, direttamente arrivata dall'Austria grazie allo storico imprenditore Wolfang che da anni promuove le prelibatezze austriache. Tra gli espositori anche l'imprenditrice Ucraina Maryna che vive in Italia e ha creato una rinomata azienda di cosmesi naturale. Oggi anche impegnata ad ospitare rifugiati della sua città, fuggiti dalla guerra come invece non ha voluto fare la sua famiglia, rimasta in Ucraina.

Un weekend che sta registrando tra l'altro un confortante "sold out" nelle strutture alberghiere della città ligure, segno di un'Italia che vuole ripartire e lo sta facendo comunque in sicurezza nel rispetto delle norme covid. "Sold out" che vorrebbero poter esporre gli espositori la sera di Pasquetta, ultimo giorno a Genova, augurandosi di proseguire con un boom di visitatori e di vendite.

“Chi guarda Genova sappia che Genova si vede solo dal mare” cantava Ivano Fossati nella canzone dedicata alla sua Genova. Ecco perché non c’è miglior occasione che visitare il capoluogo ligure partendo proprio dapPiazza Caricamento, cuore del Porto Antico genovese. Regioni d’Europa è un progetto realizzato da Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con Fiva Ascom.