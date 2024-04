Via della Mercanzia · Porto Antico

Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo di un commerciante della zona.

Vorrei esporre questo mio/nostro disagio: da diversi mesi un folto gruppo di spacciatori invade la zona di via della Mercanzia e piazza della Raibetta. Ho scritto una lettera alla questore, mandato segnalazioni alla polizia, chiamato più volte il 112 perché ho subito diverse aggressioni e minacce, ho un contatto diretto con l'assessore Gambino, ma nulla di tutto ciò serve a smuovere qualcosa.

Ogni giorno una trentina di magrebini si danno appuntamento dietro a un bar, si dividono la merce, spesso finisce in rissa, io sono uno che non se le tiene e mi ribolle il sangue specie quando fanno casino. Fa schifo vedere un punto nevralgico per il turismo così degradato.

Bevono bottiglie di alcol e non c'è una pattuglia che faccia rispettare l'ordinanza. Da segnalare la presenza di alcune ragazzine minorenni, che bevono e consumano stupefacenti con loro.