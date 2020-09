Protesta insegnanti precari a Genova

Siamo il gruppo di docenti precari di Genova e provincia, dopo due incontri presso il provveditorato le nostre richieste di trasparenza non sono state ancora soddisfatte. Per questo oggi venerdì 18 settembre, primo giorno di convocazioni in videoconferenza, abbiamo consegnato al provveditorato agli studi il seguente comunicato.

Come gruppo di precari delle GPS di Genova e provincia siamo molto stupiti perché, nonostante tutti gli incontri e le rassicurazioni, domani i colleghi e le colleghe di I e II fascia sostegno si ritroveranno alle convocazioni senza aver prima potuto visionare il documento relativo alle disponibilità su posto comune al 30/6 (disponibilità che le scuole hanno fornito e che l'USP inspiegabilmente non ha pubblicato). In questo modo, non potranno fare le debite valutazioni del caso (per esempio decidere di rinunciare a sostegno per un posto su materia che - sulla base della loro posizione in graduatoria - preferirebbero). In questo modo non si sta solo ledendo il diritto di scelta dei lavoratori ma si sta togliendo ogni valore alla scelta di accettare una cattedra di sostegno- che non può e non deve mai essere un ripiego ma una decisione consapevole e responsabile. Chiediamo quindi: A) la pubblicazione delle cattedre al 30/06 prima delle convocazioni da GPS sostegno in modo da dare la più ampia disponibilità di scelta ai docenti tutti; B) che vengano rese visibili e disponibili le cattedre residue dopo le assegnazioni da GPS sostegno per dare stessa opportunità ai docenti convocati da GPS materia e poter scegliere tra materia o sostegno. Inoltre, segnaliamo che non tutti hanno ricevuto la mail di convocazione su Teams e non è stata data nessuna indicazione chiara in merito a un'eventualità del genere. Vogliamo più trasparenza in tutte le operazioni che riguardano noi, il nostro futuro lavorativo e quello degli studenti delle scuole in cui lavoreremo! Precari/e GPS di Genova e provincia In allegato alcune immagini del nostro incontro informale di ieri presso il provveditorato in via Assarotti.