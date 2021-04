Primo Maggio: presidio del Pci a Sestri Ponente

Il Pci lancia il presidio per la Festa dei Lavoratori, alle ore 9.30 in via Montecchi a Sestri Ponente. Nell’appello della Segreteria Genovese del Partito Comunista Italiano si legge: “I lavoratori sono sotto attacco, lo sblocco dei licenziamenti, la strumentalizzazione della Pandemia e l’eliminazione della quota 100".

Prosegue con: “Faremo sentire la nostra voce, di fronte all'ex-San Giorgio, luogo simbolo dell'occupazione operaia e di quelle che furono le lotte per i diritti dei lavoratori. Basti guardare a questi giorni, a pochi passi dalla ex fabbrica Elsag-San Giorgio, i lavoratori della mensa ABB sono a rischio Cassa Integrazione e nel mentre gli operai Leonardo sono in lotta per difendere il proprio posto di lavoro nell’Automazione”.

Il Pci conclude con: “Fermiamo tutto questo prima che sia troppo tardi”.