Presentazione del disco "My heart, my mind, my voice" e concerto di Simona Malica

Sabato 5 Novembre alle 21 al Cabannun di Campomorone ci sarà il concerto di presentazione del disco di Simona Malica, "My heart, my mind, my voice".

Accompagnata dai musicisti Roberta Daniele (tastiere), Marco Lanzi (batteria), Alberto Parodi (basso) e Daniele Cavo (chitarra), con cui proporrà un repertorio Rock/Blues/Pop, sarà possibile ascoltare sia i brani del disco che svariate cover.

Ingresso libero.