Guardie zoofile salvano piccoli di germani

Via Pra' · Prà

Nel pomeriggio di venerdì 10 maggio 2024 le Guardie Zoofile del Circolo Ambientale Sezione di Genova hanno tratto in salvo dei piccoli di germani nel canale di calma della fascia di rispetto di Pra', gli stessi erano intrappolati in un tubo di scolo del canale di calma.

I piccoli animali sono stati tratti in salvo dalle guardie zoofile con la collaborazione dello staff della fascia di rispetto, del nucleo vigili del fuoco di Genova Multedo e dal nucleo guardia di finanza di Genova Pra'. I piccoli, dopo che sono stati messi in sicurezza, sono stati portati dalle guardie zoofile al Cras dell'Enpa per le dovute cure.

Si ringrazia il nucleo vigili del fuoco di Multedo, il nucleo guardia di finanza di Pra' e lo staff della fascia di rispetto di Pra'.