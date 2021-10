Pra', piovono calcinacci dal ponte sopra via Podestà

Gallery









Ieri, martedì 5 ottobre, abbiamo fatto intervenire i vigili del fuoco per un pezzo pericolante del ponte di via Podestà/via De Sactis. Un pezzo era già caduto in giornata danneggiando uno scooter. Risultato i vigili del fuoco hanno scrostato altri pezzi pericolanti che al solo semplice tocco cadevano come carta.

Dopo è intervenuta anche la polizia locale, che ha constatato i danni e fatto spostare le auto. Transennato il ponte. E ora? Per loro sarà finita qui ma per me, per noi no. La battaglia è appena iniziata.

Ricordiamoci che sopra al ponte ci passano mille famiglie che accedono alle proprie case di via Salvemini e oltre. Sosta l'autobus in fermata e sosta il camion dell'Amiu per i bidoni. I vigili del fuoco hanno anche segnalato una colonna in forte stato di degrado.

In 40 anni nessuna manutenzione. Cosa vogliamo aspettare? Noi avremmo anche la fobia post Morandi ma questa non credo che sia fobia. Muoviamoci.