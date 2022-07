Un altro ponte che rischia di crollare

Via Andrea Podesta · Prà

Via Andrea Podesta · Prà

Sono passati mesi, anni dalle nostre segnalazioni di degrado del ponte. Ma ad oggi tante promesse ma interventi ancora nulla. Il Comune ci ha comunicato che i soldi sono stati stanziati, ma di iniziare gli interventi non se ne parla.

Le foto che vedete sono quelle della parte sottostante che accede da via Andrea Podestà a Pra'. Il cumulo di rifiuti sono tutti i pezzi che stanno crollando via via..... le persone ci accedono parcheggiando le macchine, prima che ci scappi qualche morto il Comune riuscirà ad intervenire?

Noi siamo sempre qui in attesa di andare al funerale di qualche nostro vicino per colpa della negligenza delle istituzioni.