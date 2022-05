Nuovo podio per Ckc Reparto Corse a Cervia

Via Piani · Carasco

Sul podio romagnolo, domenica 8 maggio 2022, il Team Ligure CKC Reparto Corse conquista un nuovo podio grazie ad uno splendido Valentino Gaggia, che nei 100cc arriva quinto al traguardo, dopo una difficile ed impegnativa qualifica, affermando ancora una volta le sue grandi e promettenti capacità. Anche in categoria 125 Riccardo Pollastri e Filippo Demartini si sono piazzati in finale rispettivamente in ottime P6 e P7.

Entrambi hanno recuperato ben 6 e 3 posizioni rispetto alla griglia di partenza, dimostrando le loro doti e la loro esperienza. Nella categoria 60cc, Andrea Marsella conclude una sfortunata gara in P14 perdendo posizioni a causa di un incidente che ha danneggiato l’impianto frenante.

Sempre in 60cc Diego Rollando chiude in P7 nella classifica di ripescaggio ed anche Giuliano Boracchia nei 60 Academy ha dato grandi soddisfazioni al Team. Siamo l'unica scuderia kart della Liguria, seguiteci!