"Pietre Sonore: per Sonar Organi", la 16esima edizione

Arriva “Per sonar con ogni sorta d’instrumenti”, con il patrocinio di Regione Liguria e del Comune di Genova – Municipio Ponente.

Il programma:

In allegato, in fondo all'articolo, il programma completo.

Lunedì 15 agosto, ore 17.30 - Chiesa di S. Maria Assunta di Senarega, Valbrevenna - Lorenzo Bardi, organo.

Martedì 16 agosto, ore 21 - Piazzale della Chiesa di S. Giovanni Battista di Aggio, Genova - Due generazioni a confronto Alessandro Trivigno e Emilio Cervetto, fisarmoniche

Mercoledì 17 agosto, ore 21 - Chiesa di S. Onorato di Arles, Torriglia - Luca Dellacasa, organo

Giovedì 25 agosto, ore 21 - Chiesa dell’Ascensione di N.S.G.C. dei Giovi, Mignanego - Rodolfo Bellatti, organo

Sabato 27 agosto, ore 21 - Chiesa di S. Stefano, Casella - 1722: musica e cultura in Europa ai tempi della costruzione della chiesa di S. Stefano di Casella - Concerto per i 300 anni di edificazione della chiesa parrocchiale - Ensemble Cantus Januae

Venerdì 2 settembre, ore 21 - Chiesa del SS.mo Nome di Maria di Frassinello, Valbrevenna - Irene Celle, soprano Quartetto Lyris

Sabato 17 settembre, ore 21 - Chiesa di S. Eugenio di Crevari, Genova - Guido Ferrari, organo

Sabato 1 ottobre, ore 21 - Chiesa di S. Andrea di Rocchetta, Cairo Montenotte - Ensemble Mousiké - Roberta Pregliasco, direttore

Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti

Il Festival "Pietre Sonore - Per Sonar Organi", giunto alla sua 16esima edizione, torna a regalare al pubblico serate di musica di alto livello, spesso in località di fascino e suggestione indimenticabili, lontane dal frastuono della città e immerse in contesti paesaggistici e naturalistici unici. Il titolo della rassegna riprende un antico concetto filosofico, che attribuisce alle pietre potere di risuonare, e quindi luogo dove la suggestione è provocata dall'idea che le pietre possano 'cantare' nello spazio dell’edificio, quello stesso spazio usato per secoli dai monaci per la preghiera e il canto.

Dal 2007 il Festival costruisce, intorno ad un pubblico sempre attento e fedele, eventi culturali prevalentemente musicali, ma anche presentazioni di antichi strumenti, libri, opere d'arte restaurate, conferenze e visite guidate al territorio e ai suoi beni architettonici e storici, nelle città e negli entroterra di Genova e Savona, eventi tutti realizzati da esperti dei vari settori: docenti di Università e Conservatori di Musica, musicisti di chiara fama, archeologi, funzionari delle Soprintendenze, direttori di musei, scrittori, attori, etc. Il Festival ha realizzato i suoi eventi anche in località fuori Liguria: nel centro di Milano, nella sua provincia e in quelle di Piacenza, Alessandria, Reggio Emilia, portando così la cultura genovese e ligure anche oltre i confini regionali. Ha avuto i patrocini del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Liguria, del Comune e della provincia di Genova, dei Municipi IV Media Valbisagno e VII Ponente e di molti altri comuni e province. Il Festival è sempre più in sintonia con i bisogni del pubblico, che in questi 16 anni di attività dimostra crescente interesse per la manifestazione e segue gli eventi anche nelle località più disparate e in condizioni meteo o logistiche difficili. Il tema della XVI edizione 2022 è “per sonar con ogni sorta d’instrumenti”: oltre a organi prestigiosi si affiancheranno strumenti diversi, tutti legati all’organo o per motivi storici o perché ne condividono tipologia di emissione del suono. Sono previsti concerti nei Comuni di Genova, Casella, Mignanego, Torriglia, Valbrevenna, e nella provincia di Savona. Il festival aprirà i battenti il 15 Agosto nella chiesa di N. S. Assunta di Senarega, il caratteristico borgo medioevale incastonato tra i monti della Valbrevenna, dove il maestro Lorenzo Bardi alle ore 17.30 eseguirà un concerto sullo storico strumento costruito da Giacomo Locatelli nel 1898 e restaurato nel 2012.

Occasione quindi per godere, oltre che di ottima musica, anche del fresco che queste valli riservano nel periodo più caldo dell’estate. Il 16 agosto sul sagrato della chiesa di S. Giovanni Battista di Aggio, alle ore 21, si esibirà un duo d’eccezione: i fisarmonicisti Alessandro Trivigno, giovane promessa di questo affascinante strumento, ed Emilio Cervetto, apprezzatissimo e conosciutissimo virtuoso, diplomato alla scuola milanese di Anzaghi e vincitore di numerosi premi, dedito ad un repertorio vastissimo, che va dai grandi autori del jazz, alla musica da ballo, da Paganini a Rimskij-Korsakov.

Il festival proseguirà a Torriglia, il 17 agosto alle ore 21, con un concerto del M° Luca Dellacasa sullo storico organo Buzzoni del 1830. Il concerto ha per titolo “Guerra e pace nella musica organistica”, e prevederà l’esecuzione di diversi brani dal primo barocco al Novecento. Durante il concerto letture a cura di Francesco Macciò.