Piccolo chihuahua abbandonato in A26 altezza autogrill Turchino

La lettrice Monica segnala:

Ieri intorno alle 17.30 percorrevo la A26 procedendo da Arenzano verso Ovada. Purtroppo in prossimità del ponte che precede l'Autogrill Turchino Est in tanti abbiamo rallentato la marcia avendo avvistato un piccolo chihuahua bianco e marrone che correva spaventato, probabilmente sperando di raggiungere l'auto dei padroni che lo avevano scaricato come un mozzicone di sigaretta nella galleria che precede il ponte. L'automobilista davanti a noi procedendo a passo d'uomo ha aperto la portiera nella speranza che il piccolino salisse. Ma era terrorizzato e a un certo punto si è immesso nell'aiuola che congiunge i due sensi di marcia prima del ponte.

Mi sono fermata per cercare di vedere dove fosse e salvarlo ma purtroppo non l'ho più visto. Probabilmente è passato dall'altro lato. In tanti abbiamo chiamato il 118 che ha allertato la polizia stradale. Inutile spiegare a parole il dolore che mi ha colto per quella piccola vita vigliaccamente tradita.

Questa mattina percorrendo il tragitto inverso mi sono fermata nell'area di ristoro di Turchino Ovest a chiedere se avessero avuto notizia dell'accaduto con la speranza di scoprire che era stato salvato. Purtroppo ho saputo che ancora poco prima della mattina alcuni uomini addetti ai lavori autostradali lo hanno visto correre... Non ho saputo altro!