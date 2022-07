L'asfalto nuovo cede e le moto cadono, "incapaci e inetti"

Gallery



Dopo mesi di chiusura di piazzetta Jacopo da Varagine, in cui, per il ripristino della pavimentazione sono state eliminati gli autobloccanti in cemento, si è pensato bene di asfaltare riproducendo delle finte mattonelle con un compattatore che schiacciava una griglia.

Peccato che ci si è dimenticati che quella piazzetta è destinata al parchegggio delle moto, che le moto hanno i cavalletti, che un asfalto prima di diventare compatto necessita di molti mesi e infine che si è a luglio e si presume faccia caldo e di conseguenza l'asfalto rimanga morbido.

Chi è responsabile della direzione lavori è un genio. Ora sembra abbiano tamponato mettendo del cemento nella zona centrale di ciascun parcheggio moto. Il risultato: uno schifo.