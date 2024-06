"Un raro esemplare di pesce foglia pescato davanti a Genova"

La segnalazione di Erik Bastita, istruttore di pesca subacquea Fipsas, alla nostra redazione.

"Nella giornata di sabato 15 giugno io e un altro ragazzo abbiamo pescato un esemplare di Pesce Foglia a poche centinaia di metri dalla costa di Genova. Un raro esemplare dal peso di 7,5 chilogrammi e lunghezza di 75 centimetri. Si tratta di un pesce proveniente dalla Florida con rari avvistamenti nel mar Mediterraneo".

Come si legge su wikipedia si tratta di un pesce cosmopolita nei mari caldi. Nel mar Mediterraneo era rarissimo fino alla fine del XX secolo mentre nel XXI secolo si sono susseguite molteplici catture, ad esempio in Sicilia (Sciacca), Calabria e Toscana. Uno studio del 2018 ha evidenziato la presenza di una popolazione stabile nel Mediterraneo centrale. Vive in acque basse, fino a 10 metri di profondità e penetra nelle foci dei fiumi. Talvolta sosta all'ombra di oggetti galleggianti come le giovani cerniole di fondale. Nei luoghi dove è comune viene considerato un pesce pregiato.