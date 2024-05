Investita a Pegli, il figlio: "I medici di San Martino e San Paolo le hanno salvato la vita"

Riceviamo e pubblichiamo.

Giovedì 11 aprile 2024 mia mamma di 73 anni è stata investita in via Pallavicini a Pegli da uno scooter, riportando un brutto trauma cranico con annessa emorragia celebrale. È stata quindi trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino e operata di urgenza in quanto in pericolo di vita.

Rimasta in terapia intensiva dall'11 aprile sino al 22 aprile per poi essere spostata all'ospedale San Paolo di Savona ed essere dimessa il 9 maggio.

Nonostante la prognosi sia ancora lunga, parliamo di oltre due mesi, grazie alla professionalità e cura dei medici delle due strutture le è stata salvata la vita.