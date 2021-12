Passerella chiusa e piena di rifiuti in via del Lagaccio

Gallery







La passerella di metallo che funge da marciapiede in Via Del Lagaccio, dopo la chiesa di San Giuseppe, è stata chiusa da molto tempo e mai più riaperta. I pedoni sono costretti a camminare sulla carreggiata correndo rischi enormi per via delle macchine e delle moto che transitano, alcune a velocità molto elevate. Inoltre il luogo sta diventando deposito di ogni tipo di rifiuto. Quando la passerella potrà tornare ad essere di nuovo agibile?