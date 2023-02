Via del Lagaccio · Lagaccio

Inaugurato da poco più di un mese e il nuovo parco urbano Lagaccio nell'area dell' ex caserma Gavoglio viene già sommerso da rifiuti e spazzatura. Bidoni stracolmi, sacchetti abbandonati e ogni tipo di rifiuto lasciato nei percorsi del parco. Per non parlare dei prati dove ci sono cartacce, lattine e deiezioni canine.