Scomparso il pappagallo della pallavolista Valentina Arrighetti

Pubblichiamo questa segnalazione, che ci è giunta da Valentina Arrighetti, ex pallavolista della Nazionale e Olimpionica, sperando le possa essere in qualche modo utile.

"Vi contatto sperando in un piccolo spazio sui vostri canali per la scomparsa del mio pappagallo. Pride (non poteva che chiamarsi così visto i suoi meravigliosi colori arcobaleno)".

In caso di avvistamenti è possibile scrivere a genovatoday@citynews.it, oppure contattare il 340 1178290, anche tramite Whatsapp.