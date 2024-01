Open day nella scuola dell'infanzia di via Martiri del Turchino con attrezzature montessoriane

Via Martiri del Turchino · Prà

Cambio look per la scuola dell'infanzia di via Martiri del Turchino, sopra Pra', con arredi rinnovati e completati con attrezzature montessoriane.

Qualche giorno fa si è tenuto un open day e l'insegnante Laura Scorza ha accolto i genitori, guidandoli insieme ai bambini nel nuovo contesto educativo e innovativo.

L'insegnante precisa che a nuove strumentazioni, come tavolini luminosi, biblioteca circolare, televisore interattivo e tappeto sonoro percettivo sensoriale, corrisponderà una didattica più interattiva e motivazionale favorevole all apprendimento. Per questo il corpo docente si sta già formando con corsi specifici.

I bambini hanno giocato con entusiasmo esplorando questa nuova realtà insieme ai loro genitori.