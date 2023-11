Nuovo nucledo guardie zoofile: "Faremo le multe ai padroni incivili"

È operativa la nuova direzione provinciale delle guardie zoofile ambientali di "Fare ambiente laboratorio verde Genova Odv", con sede nel palazzo della Consulta del volontariato" di Rapallo.

"Voglio ringraziare pubblicamente la dottoressa Iliana Corea e tutto il consiglio direttivo della consulta del volontariato di Rapallo per aver creduto nel nostro progetto, accogliendoci nella loro struttura", commenta il responsabile regionale Christian F.

"La nostra associazione non è nuova in Liguria, già da diversi anni operavamo nella provincia di Savona, dove abbiamo collaborato con diversi comuni, in particolare con Pietra Ligure, Finale Ligure e il comune di Testico, dove eravamo anche ispettori ambientali".

"Abbiamo già sondato il territorio della città di Rapallo e Zoagli dove siamo stati ben accolti dalla popolazione e dal comandante della stazione locale dei Carabinieri; esiste un bel rapporto di sinergia tra uomo e animale. Noi tutti ci adopereremo a collaborare con i cittadini che ci vorranno fare domande e richieste, il nostro target iniziale sarà effettuare una vigilanza zoofila nei territori comunali di Rapallo, Zoagli, Portofino e Santa Margherita Ligure, in particolare provvederemo a far rispettare le leggi sul comportamento che ogni buon conduttore del proprio animale deve rispettare, ovvero, la raccolta delle deiezioni canine e la pulizia dei bisogni fisiologici dell'amico peloso che può lasciare per strada e lungo i muri, con della semplice acqua (se diluita con bicarbonato meglio ancora) che possono portarsi dietro in una bottiglietta. Ricordiamo che possono esserci pesanti sanzioni amministrative per chi si comporta da incivile".

Le Guardie di Fare Ambiente sono guardie particolari giurate zoofile, con decreto prefettizio rilasciato dalla prefettura di Genova, ricoprono la qualifica di pubblici ufficiali, agenti accertatori amministrativi e facenti funzioni di polizia giudiziaria secondo la legge nazionale 189/04 sul maltrattamento animali. Ricordiamo che le guardie di Fare Ambiente non andranno mai in sostituzione delle forze di polizia, anzi, saranno di supporto tecnico in caso di loro richiesta per poterli assistere nei compiti di nostra competenza. Ricordiamo che il nostro sportello rimane aperto ogni terzo sabato del mese, dalle 10 alle 12, nella consulta del volontariato di Rapallo in piazza Molfino 10, contatto mail: genova@guardiefareambiente.it.