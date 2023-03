Negli ultimi giorni il quartiere genovese del Cep, situato nell'estremo ponente genovese, si è arricchito di due nuovi murales.

I lavori realizzati da Giuliogol e Nicola Soriani si trovano in via Cravasco, in una delle 2 zone autorizzate dal Comune per la libera espressione artistica.

Da oltre un anno le 2 aree sono frequentate da artisti di tutta la regione e non solo.