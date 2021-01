«Nessuna notizia di papà, ricoverato da giorni all'ospedale»

Buonasera,mi chiamo Alessandra...non so più a chi rivolgermi,spero mi possiate essere d’aiuto quanto meno x il mio grido di arrabbiatura e dolore. Mio papà ha 76 anni,malato di Alzheimer all’ultimo stadio,con ictus e crisi epilettiche recenti...è in pronto soccorso del San Martino da venerdì sera,per sospetta infezione alle vie urinarie...non ho notizie di lui da ieri mattina.nonostante le mille chiamate, nessuno sa darmi notizie.

In genere una dottoressa fa una chiamata al giorno,ma oggi no. Mio papà non è in grado di fare nulla da solo,non è autosufficiente nemmeno nel mangiare,nel camminare,nell’andare in bagno.e’ solo e io senza notizie di lui.lo trovo disumano e inaccettabile. Capisco il periodo complicatissimo,ma sapere mio papà da solo,non mi da pace..non avere notizie delle sue condizioni ancora di più.

Vi prego di aiutarmi.