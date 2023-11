Telefono guasto in ufficio da cinque giorni e non sappiamo quando verrà riparato

Ci sono lavori che si svolgono per lo più su internet, altri, come i negozianti, in presenza, e chi passa gran parte delle giornate al telefono. Questo quando le linee funzionano.

"Sono 5 giorni - racconta Tommaso - che tutte le nostre linee telefoniche sono isolate, dopo tre giorni Telecom aveva detto che entro sera avrebbero terminato la riparazione, ma ciò non si è verificato".

"Questo guasto sta creando gravi danni alla nostra attività (sede a Nervi ndr.) per cui l'utilizzo del telefono è fondamentale in quanto il nostro lavoro si svolge prevalentemente per telefono", conclude Tommaso, che, insieme ai colleghi, ha contattato più volte Telecom, ma al momento non hanno saputo dare loro tempi certi per il ripristino della linea.