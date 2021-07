Gatto rosso e bianco smarrito a Mele

SMARRITO - MELE (via del Piano, 55) Nella giornata di martedì 20 luglio il nostro gattino è uscito di casa, probabilmente passando dalla finestra, altezza primo piano, e non è più tornato. Lo stiamo cercando dappertutto e non sappiamo più cosa fare. Ha un anno, è castrato, è molto pauroso e diffidente con gli estranei, con la tendenza a nascondersi e a restare immobile dov'è. Ma anche molto affettuoso e coccolone. Non è mai stato fuori, perciò sarà sicuramente spaventato, affamato e disorientato. A chiunque lo trovasse o lo avvistasse, chiediamo gentilmente di contattare questi numeri: 3496820095 - 3428077122 (a qualunque ora). Potete anche unirvi a noi nella ricerca se vi va! Ogni aiuto è ben accetto!