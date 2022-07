Costante mancato ritiro dei rifiuti

Via Crimea · San Martino

Sono anni che combatto contro la mancanza di pulizia delle strade nella zona Foce ma senza alcun esito. Prima delle elezioni è stata fatta una pulizia straordinaria dopo anni di completo abbandono e adesso siamo di nuovo nella situazione precedente come potete vedere nella foto allegata scattata in via Crimea lato monte.

Prima o poi arriveremo alla situazione di Roma: c’è un completo disinteresse per i rifiuti e poi ci stupiamo dei cinghiali.