Lungomare Canepa, il limite di velocità cambia a seconda della direzione

Premetto di non aver mai preso una multa quindi non scrivo per rabbia, ma si segnala che lungomare Canepa direzione levante è passata da 60 a 70 km orari dopo aver fatto migliaia se non milioni di multe proprio per lo scalino da 70 della Guido Rossa ai 60 di lungomare Canepa.

Ma la cosa ancora più incredibile è che la stessa lungomare Canepa però direzione ponente è rimasta a 60 km/h, questo non mi sembra fare sicurezza ma confondere gli utenti, ma pensiamo anche alle persone anziane o ai turisti cosa possono capirci?