Luca Franchi conquista il gradino più alto del podio alla I Tappa Coppa Italia Open Foil under17

SECONDO SUCCESSO IN 5 GIORNI DI WINDSURF PER LUCA FRANCHI Cinque giornate all’insegna del windsurf a Porto Corsini (Ravenna) come non si vedeva dagli anni del boom della disciplina. Al Memorial Ballanti Saiani organizzato dall’Adriatico Wind Club Ravenna erano presenti tutte le classi del momento, dalla giovanile FIV Techno 293 alla nuova Olimpica iQFoil. Il Garbino (vento di casa) ha fatto da protagonista per tutto l’evento, lasciando un po' di tregua negli ultimi due giorni.

Un bel segnale per l’attività sportiva e il windsurf in particolare, disciplina che sta vivendo una seconda giovinezza anche grazie alla nuova classe Olimpica iQFoil, la nuova tendenza in cui i mezzi navigano volando. Molti degli atleti che hanno preso parte mercoledì e giovedì alla I regata nazionale iQFoil (dove Luca ha esordito con un 3° posto under21) hanno partecipato nel week end anche alla Coppa Italia Open Foil.

Ha bissato il successo nella categoria senior l’argento olimpico giovanile Nicolò Renna con un poker di vittorie; secondo l’altro azzurro Daniele Benedetti (Fiamme Gialle) seguito da Luca Di Tomassi (Marina Militare). Luca Franchi (YC Italiano, GE) e Riccardo Onali (Windsurfing Club Cagliari) hanno vinto rispettivamente per la categoria under 17 e under 20.