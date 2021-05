Luca Franchi soddisfatto della prima regata in classe olimpica

Con piazzamento 3° U21 e 11° Overall LUCA FRANCHI alla sua prima partecipazione al circuito Italiano IQFOIL SENIOR, consapevole del duro lavoro che lo aspetta sorride a zigomi alti. Terminata con le prove di slalom giovedì 6 maggio, la seconda giornata della prima parte del Memorial Ballanti-Saiani, evento organizzato dall’Adriatico Wind Club Ravenna, che ha visto protagonista la nuova classe olimpica iQFoil, affiancata dai giovani con la “divisione” Formula Open Foil.

Un nuovo approccio per regole di sicurezza e di regata che il foil richiede; un rinnovato modo di porsi rispetto alle "regate volanti", in particolare per la categoria giovanile, sia in relazione agli aspetti tecnici, che organizzativi. Dopo il forte vento del primo giorno, giovedì la giornata è stata più tranquilla, sebbene verso sera sia ancora tornato prepotente il garbino del primo giorno.

Da oggi il Memorial Ballanti-Saiani proseguirà con le Regate Techno 293 e da domani con Formula Windsurfing Open Foil, con il numero record di iscritti che va ben oltre i 250 atleti totali.