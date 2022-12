Luca Franchi risplende nell'ultima regata 2022 nelle acque di Jericoacoara in Brasile

Gallery









"Domenica 18 dicembre, si è conclusa l'ultima tappa del Campionato del Mondo di Wingfoil a Jericoacoara, Brasile. Competizione caratterizzata da 4 giorni di vento forte che ha permesso lo svolgimento di più di 20 prove sempre tra i 15 e 25 nodi con percorsi Slalom, Upwind e Long Distance.

Luca Franchi 18nne genovese conclude questo evento con un quinto posto assoluto e primo Under19, diventando così campione del mondo U19 e quarto assoluto in ranking ottenendo così la qualifica per accedere ai World Beach Games Bali 2023. “Abbastanza soddisfatto del risultato, motivato e pronto per la nuova stagione, ringrazio tutti i miei sponsor: @zaolisails @chubanga.foil @wingmanproducts @sailmoninstruments e @paulandshark che ha reso possibile quest'ultima trasferta"