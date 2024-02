Devono operarmi di ernia, aspetto da un anno e mezzo

Voglio segnalare il comportamento dei vertici della sanità ligure, come trattano i pazienti, che chiedono informazioni sulle lunghe attese delle liste per un intervento.

In data 08.06.2022 vengo sottoposto a visita chirurgica e inserito in lista d’attesa per intervento all’ernia inguinale dx presso l’Ospedale San Martino di Genova. Lo stesso chirurgo alla mia domanda mi conferma che l’intervento sarebbe stato eseguito nel giro di circa 8 mesi.

Attendo la chiamata, ma vedendo che il tempo passa e il dolore aumenta in data 18.04.2023 chiamo il n.0105557655 dell’ospedale San Martino per avere notizie, ma mi viene risposto che vi era tempo in quanto stanno chiamando quelli in lista dall’estate 2021.

Analoga risposta la ricevo anche in data 22.08.2023. Ho provato a interessare con pec la direzione Asl 3 il 09.06.2023, Alisa il 24.06.2023 e infine il Ministro Orazio Schillaci il 18.06.2023, nonostante a tale tipo di posta deve corrispondere una risposta, ma con molta educazione i vertici hanno preferito stare zitti, fregandosene del problema.

Forse se li invitavo a qualche passerella pubblicitaria erano presenti. Un comportamento vergognoso da parte di chi gestisce la sanità pubblica.