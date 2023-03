La lettera di un bambino al negozio "Alla Gioia dei bimbi": "Non potete chiudere"

Come GenovaToday ha raccontato, dopo 72 anni chiude 'Alla gioia dei bimbi', storico negozio di giocattoli di via Galata. "È arrivato il momento di dedicarsi ai nipotini e, perché no, anche un po' a noi stesse" hanno annunciato le titolari sui social, e non sono mancati i commenti dei clienti che le hanno pregate di ripensarci.

A scrivere alla nostra testata un tenero appello è anche Andrea, un bambino di 10 anni, con una letterina firmata: "Questa lettera - dice, rivolgendosi alle titolari - è per dirvi che non potete chiudere, non potete mollare proprio ora, perché siete la gioia dei bimbi! E poi proprio adesso che vi ho scoperto. Se chiudete ogni bambino verrà avvolto ancora di più dalla nebbia dei cellulari, delle consolle, dei Nintendo e di tutti i vari videogiochi e non conoscerà più i giochi di una volta, quelli che ti fanno divertire davvero e non 'imbambolare'".