Lavori in corso in via Puccini per tombini da sostituire: tempi biblici per l'intervento, quasi due settimane in queste condizioni, in una via dove il traffico è esplosivo. Ma perchè tanta inefficienza, tanta lentezza, tanto menefreghismo?

I cittadini del ponente sono e resteranno sempre cittadini di serie B. Complimenti al Sig. Sindaco ed al Dirigente di Aster per i Vs collaboratori!