Ormai i cinghiali in strada a Genova non fanno più notizia. Ma questa volta a fare due passi tra via Bari e via Napoli poco prima del ponte don Acciai è stata una volpe. Il video è stato girato nella serata di lunedì 5 settembre 2022.