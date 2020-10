Stanotte in totale noncuranza del buon senso sono stati abbandonati dei divani, poltrone e materassi presso il marciapiede dal parcheggio sottostante il civico 40 di via del Lagaccio. Incivili e maleducati coloro che hanno agito con il favore della notte per scaricare questi colli ingombranti.

Una vergogna che tutto questo avvenga in una zona di passaggio. Gesti che inoltre alimentano l'inciviltà e incentivano a ripetere tali gesti irrispettosi per la comunità e l'ambiente.