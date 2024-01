Gatto smarrito a Sant'Ilario: l'appello dei padroni

Via Sant'Ilario, 61 · Sant'Ilario

Via Sant'Ilario, 61 · Sant'Ilario

I padroni del gatto Nirvana hanno inviato alla redazione di GenovaToday una richiesta di aiuto, condividendo una foto del loro felino.

"Si chiama Nirvana - spiegano - è un gatto che abbiamo preso quando era piccolino e salvato dalla strada. Sono 9anni che sta con noi, ma e da mercoledì scorso che non torna a casa, a Sant'Ilario. Se qualcuno lo vede o involontariamente l'ha preso in casa, può restituircelo? O comunque lasciarlo libero in modo che possa tornare da noi?"