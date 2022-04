Fuori Euroflora 2022 "Green design nell'epoca della transizione ecologica"

Concorso di disegno, laboratori gratuiti, letture ed esposizioni,presentazione libri e dibattiti sul rapporto uomo,ambiente,sostenibilità ambientale in occasione della XII edizione di Euroflora. L'iniziativa gratuita e di libero accesso a tutta la cittadinanza, è stata ideata da un gruppo di commercianti, Tabaccheria Cipro ,Friend' Bar, Ristorante Pievano, studio d'arte Carla Benvenuto , Laboratorio artistico Marirlandart, Una Ginestra prodotti naturali, piscina Water Life ,che insieme al Civ Nervi Mare ,vogliono riqualificare Via del Commercio, con eventi e proposte legate alla sostenibilità ambientale.

Durante il pomeriggio, bambini e parenti delle scuole di quartiere coinvolte,i cittadini interessati a tematiche ambientali, avranno modo di venire in contatto con realtà cittadine impegnate a vario titolo in ambiti che riguardano il verde urbano e la sostenibilità ambientale.

Il "Fuori Euroflora " proponendo soggetti ad hoc da poter interpellare anche per eventuali consultazioni per i progetti previsti per la via nella quale si svolgerà l'evento, si pone come un ponte tra cittadinanza ed istituzioni, il tutto in una atmosfera positiva, propositiva e festosa . In questo senso può essere considerata una iniziativa di cittadinanza attiva che vuole porre l'attenzione su alcune criticità del quartiere proponendo contestualmente, in modo condiviso e proattivo ,possibili soluzioni sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale.