Bus pieno nel tardo pomeriggio. «Così combattiamo il virus?»

Genova 24/02/2021 linea 15 alle 18:25 e così che combattiamo il virus? O lo combattiamo solo chiudendo bar e ristoranti, palestre e piscine? Non vale il distanziamento sui bus? Ringraziate il governo italiano da parte mia e da parte di migliaia di persone che stanno vivendo in povertà per merito di quei 4 imbecilli che stanno seduti sulle poltrone.

Nota del redattore

La questione è stata affrontata in consiglio comunale il giorno prima che il lettore scattasse e caricasse la foto. Maria Rosa Rossetti (Lega Salvini Premier) ha chiesto quali azioni pensa di attuare la giunta per risolvere questo problema, visto il perdurare dell’emergenza covid-19.

«Nel levante cittadino - si legge nell'interrogazione - il numero degli scuolabus istituiti per il trasporto degli studenti, in modo da alleggerire le linee Amt, è insufficiente, tanto che la linea 15 di Amt, da Nervi al centro cittadino, è sempre piena nelle ore di punta mattutine».

La replica dell'assessore Matteo Campora: