Waterfront, perché non mantenere la tensostruttura 'le Vele'?

Abitiamo nel quartiere della Foce e ci è arrivata voce che nel progetto di risistemazione dell'area è previsto anche lo smantellamento della tensostruttura comunemente chiamata "le Vele".

Se così è, ci sembra un gran peccato. Non solo perché il suo profilo è oramai diventato parte integrante del paesaggio, anzi quasi un'icona, ma anche per le molteplici funzioni che svolge (per esempio quella di ospitare spettacoli) e che sarebbero difficili da spostare su altre aree della zona, specie se piazzale Kennedy sarà destinato a diventare un parco.

Volevamo condividere con voi e con i vostri lettori le nostre perplessità e invitare anche ad aprire un dibattito su questo argomento. Possibile che non ci sia un modo per integrare questa struttura nel disegno generale del Waterfront di Levante?

Alcuni abitanti della Foce