Ribaltamento a mare Fincantieri? La fine di Sestri Ponente

La Fincantieri ha contribuito notevolmente al degrado e al disagio evidente che stanno affliggendo Sestri Ponente. Da molti anni si vivono situazioni in cui il caos giornaliero legato al traffico cittadino e locale, la maleducazione dei lavoratori del cantiere nelle ore di punta, la mancanza di senso civico di questi ultimi nonchè la frequentazione notturna da parte di gente poco gradita e rumorosa, rendono squallida questa località.

Un tempo Sestri era antagonista della stessa Genova, nel commercio e nel passeggio: noi sestresi avevamo una nostra identità.....dicevamo "vado a fare un giro a Genova" identificandoci come "sestresi" e non genovesi. Era ben tenuta e pulita, invece ora è disordinata e sporca ed è diventata il quartiere dormitorio di riferimento di Fincantieri: la gente che può farlo scappa e le case si deprezzano. E nasce il Ghetto.

Con il "ribaltamento a mare" tutto peggiorerà: navi da 350 metri, forza lavoro a basso costo in aumento fino a 6000 unità: che bello, i genovesi troveranno lavoro? No, saranno assunti solo cittadini extracomunitari del Bangladesh o Pakistan o di altre parti d'Italia, con stipendi da 700€ al mese, cifre sotto la soglia della povertà, ma forse per qualcuno cifre da capogiro. Nei momenti di punta lavorano fino a 4000 unità: quanti sono genovesi? E italiani? Come si risolve la disoccupazione?

Il ministro dice "...dobbiamo istruire i giovani" , ma quali, i nostri giovani? ah ah ah viene da ridere e pure molto. Quindi, cittadini del mondo preparatevi!!!!! Cercate lavoro? Venite a Sestri Ponente, troverete tante belle case vuote pronte ad ospitarvi. Quali benefici hanno i cittadini sestresi a convivere con il colosso Fincantieri? Nessuno.

Gli stessi problemi li hanno gli abitanti delle località dove Fincantieri erge i suoi stabilimenti: beh!, tutto il mondo è paese!!! Faccio un appello ai cittadini di Sestri Ponente: fatevi sentire, denunciate, rompete le scatole alle istituzioni locali, dicono di essere al nostro servizio!!!!!! Già, prima delle votazioni, ma dopo? Che tristezza!!!! Firmato: Franco, un Sestrese Doc che spera di non morire a Sestri.