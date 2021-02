Donati alla Croce Rossa di Davagna i compensi dei consiglieri comunali di minoranza

Mercoledì 3 febbraio presso la sede del comitato della Croce Rossa di Davagna è stato consegnato l’assegno con la prima tranche dei rimborsi del Consiglio Comunale ricevuti dai consiglieri di Davagna di tutti, Gianpaolo Malatesta, Romildo Malatesta, Matteo Nuvoli e dal consigliere Stefano Bessano, tutti componenti l’attuale minoranza del consiglio. 291,32 euro, fra i 65 e gli 80 euro a consigliere a seconda delle presenze, l’importo totale per il periodo compreso da giugno 2019 e ottobre 2020, consegnato nelle mani del presidente Luigi Gazzo.

Un piccolo contributo che è nulla in confronto all’incessante attività della Croce Rossa di Davagna, impegnata giorno per giorno nel garantire non solo i servizi di emergenza e trasporto ammalati, ma anche in tutta una serie di attività gratuite a sostegno della popolazione, rafforzate ulteriormente con l’emergenza covid.

A loro, ai volontari e volontarie, va il nostro più sentito grazie per ogni singolo minuto dedicato a questo gravoso impegno a beneficio di tutta la comunità di Davagna. Arrivederci alla prossima tranche.