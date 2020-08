L'inciviltà di certe persone non ha limiti. Rifiuti abbandonati senza nessun rispetto dell'ambiente in via Bartolomeo Bianco. Accatastati e abbandonati in una discarica abusiva.

Per tali soggetti, che non hanno il minimo rispetto della collettività e dell'ambiente in cui vivono, esiste il servizio dell'Amiu che ritira gli ingombranti.