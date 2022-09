Degrado in piazza Galileo Ferraris, 'rumenta' ovunque

Vorrei segnalare un grave caso di degrado nel centro di Genova. Ho fatto le foto, domenica 18 settembre, che possono testimoniare quanto sto dicendo.

A malincuore devo dire che purtroppo si trova davanti un grande comprensorio scolastico in più piazza Galileo Ferraris è molto vicino allo stadio dove naturalmente per eventi di partita si trovano tanti operatori disponibili ma al contrario il degrado sale completamente se tutto questo non riguarda le partite.

Ho chiamato due volte la polizia municipale e mi hanno detto che non hanno personale per poter venire a controllare e visionare la situazione. Alla fine è intervenuta la polizia locale e ci ha risposto che hanno fatto la segnalazione ma non potevano prendere loro la scopa in mano per pulire.