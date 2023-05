Si aspetta l'incidente? Gravissima incuria scuole via Allende

Via Salvador Allende · Valbisagno

A Genova ogni anno si tiene un bel torneo di basket. La struttura che lo ospita, invece, lo è molto meno. Si tratta di un edificio scolastico in via Allende (Molassana) sede di tre istituti superiori e altre attività per bambini e ragazzi.

Lo ricordavo esteticamente poco gradevole, con ringhiere arrugginite e verde incolto, ma questo è il meno: materiali ferrosi e residui di cantiere abbandonati un po' ovunque, controsoffitti divelti e neon mezzi staccati negli spogliatoi. Si tratta di questioni relative alla sicurezza e alla incolumità dei minori che frequentano la struttura.

In un'altra scuola, qualche anno fa, la caduta di un controsoffitto ha causato la morte di uno studente e la paralisi di un suo compagno... Di chi è la responsabilità di una così pericolosa incuria?